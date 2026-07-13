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ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವು
Written By
Bhimappa
Published: Jul 13, 2026, 03:10 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 03:10 PM
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ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನುರು ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮದನ್ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ
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