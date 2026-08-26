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Published: Aug 26, 2026, 10:40 PM|Updated: Aug 26, 2026, 10:40 PM
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್. ಅನಧಿಕೃತ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮ. ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೇಸಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸೂಚನೆ.

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