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ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
Published: Aug 26, 2026, 10:40 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 10:40 PM
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ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್. ಅನಧಿಕೃತ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮ. ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೇಸಾರ್ಟ್ಗಳ ಬಂದ್ಗೆ ಸೂಚನೆ.
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