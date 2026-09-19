/KLE ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ

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Published: Sep 19, 2026, 09:00 PM|Updated: Sep 19, 2026, 09:00 PM
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು KLE ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, KLE ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ. ತಡರಾತ್ರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ.

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