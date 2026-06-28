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ಕನ್ನಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಹರ್ಷ: ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್!
Published: Jun 28, 2026, 05:55 PM
|
Updated: Jun 28, 2026, 06:21 PM
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ಕನ್ನಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಹರ್ಷ: ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್!
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