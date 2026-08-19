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ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 19, 2026, 04:50 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 04:50 PM
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ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕಲಕ ಹಾಡು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಕಲಕ ಹಾಡು
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