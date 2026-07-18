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ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 13 ಭಾರತೀಯರು
Published: Jul 18, 2026, 01:15 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 01:17 PM
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ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 13 ಭಾರತೀಯರು
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