ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಂದು ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಶೇ. 25ರಷ್ಟು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ, ಇದು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ