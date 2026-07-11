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Published: Jul 11, 2026, 10:45 PM|Updated: Jul 11, 2026, 10:45 PM
SIRಗೆ ಬಿಎಲ್‌ಓಗಳಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಳಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ

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