ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬರೆಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಣಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಜಾತಿ ಗಣತಿ)ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ "ಹಿಂದೂ" ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ "ಇತರರು" (Others) ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ "ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ" ಎಂದು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.