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ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಪರದಾಟ
Published: Sep 22, 2026, 05:05 PM
|
Updated: Sep 22, 2026, 05:05 PM
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ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
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