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Written ByBhimappa
Published: Sep 28, 2026, 03:55 PM|Updated: Sep 28, 2026, 03:55 PM
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ 2ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ

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