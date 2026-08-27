/ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು..!

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Published: Aug 27, 2026, 10:10 PM|Updated: Aug 27, 2026, 10:10 PM
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಿದ್ಧ ಔಷಧದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನೀರು ಸಿದ್ದ ಔಷಧ, ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿರೋ ಸರಳ ಮದ್ದು ನೀರು.

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