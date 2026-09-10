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Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 11, 2026, 12:00 AM|Updated: Sep 11, 2026, 12:00 AM
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ

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