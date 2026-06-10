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ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮರಿಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆದುರುಳುಸಿದ ಇರಾನ್

Published: Jun 10, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:55 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲಅಮರಿಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆದುರುಳುಸಿದ ಇರಾನ್

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