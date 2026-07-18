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13 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್, 5 ಬೌಂಡರಿ, 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ! ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್
Published: Jul 18, 2026, 01:25 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 01:26 PM
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13 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್, 5 ಬೌಂಡರಿ, 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ! ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್
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