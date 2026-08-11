/ಭಾವಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದರೇನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 11, 2026, 01:50 PM|Updated: Aug 11, 2026, 01:50 PM
ಭಾವಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ?

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