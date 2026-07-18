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ದೇವತೆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 18, 2026, 11:20 AM
|
Updated: Jul 18, 2026, 11:34 AM
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ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ?
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