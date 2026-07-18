/ದೇವತೆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 18, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 18, 2026, 11:34 AM

ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ?

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