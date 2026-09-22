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ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೇನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 22, 2026, 02:35 PM
|
Updated: Sep 22, 2026, 02:35 PM
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ಪಿತೃಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?
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