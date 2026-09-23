/ಜಾತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 23, 2026, 02:00 PM|Updated: Sep 23, 2026, 02:00 PM
ಜಾತಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮದುವೆಗಳು ಏಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?

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