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Published: Jul 07, 2026, 07:40 PM|Updated: Jul 07, 2026, 07:48 PM

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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