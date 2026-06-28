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Written ByBhimappa
Published: Jun 28, 2026, 03:20 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:20 PM
ಡಂಕಿ ಫ್ಲಾಪ್‌ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣ ಹಿರಾನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಹಿರಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

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