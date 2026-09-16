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Written ByYashaswini V
Published: Sep 16, 2026, 03:50 PM|Updated: Sep 16, 2026, 03:50 PM
ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ... ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ?

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ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
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