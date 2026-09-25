/ಹರಕೆ ತೀರಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 25, 2026, 01:20 PM|Updated: Sep 25, 2026, 01:20 PM
ಹರಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುವ ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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