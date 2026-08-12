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ಅಮಾಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ ಎಂದರೇನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 12, 2026, 03:25 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 03:25 PM
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ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅಮಾಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಈ ವ್ರತದ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?
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