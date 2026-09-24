/ಗೋಚರ ಫಲ ಎಂದರೇನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 24, 2026, 04:10 PM|Updated: Sep 24, 2026, 04:10 PM
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ, ಗೋಚರ ಫಲ ಎಂದರೆ ಏನು?

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