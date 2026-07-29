/ಗ್ರಹ ಗಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 29, 2026, 02:20 PM|Updated: Jul 29, 2026, 02:20 PM
ಗ್ರಹ ಗಣಿತವನ್ನು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿನ ತೂಕ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಗ್ರಹ ಗಣಿತ ಏಕೆ ಬೇಕು?

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