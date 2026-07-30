Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಕರ್ಮ- ಕಾಲಚಕ್ರ ಎಂದರೇನು?

Written ByYashaswini V
Published: Jul 30, 2026, 11:30 AM|Updated: Jul 30, 2026, 11:30 AM
ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಲಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು?

Recommended Videos

‌ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
02:34
89 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
07:10
ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು..?
01:32
ಗ್ರಹಗಣಿತ ಯಾವುದು.. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
03:08
ವರ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
04:54
ರೇವ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ದಾಳಿ, ಮೂವರು ಅರೆಸ್ಟ್‌
05:06
ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ?
03:08
ಗ್ರಹ ಗಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
01:32
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
03:51
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕಸರತ್ತು
01:59
ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಆಪರೇಷನ್‌ ಫುಟ್ಪಾತ್:‌ GBA ಫುಟ್ಪಾತ್‌ ತೆರವು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು
03:38
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ: ʼಕನ್ನಡಿಗʼ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಟಿಕರ್‌ ತೆಗೆಸಿದ BMTC ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
01:02

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯಶ್‌ದೇ ಸದ್ದು!.. Ramayana ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿ ಪಾಕ್‌ ಜನತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ?
Ramayana Trailer40 min ago
2
Ajinkya Rahane Retirement41 min ago
3
Ballari1 hr ago
4
Karnataka cabinet expansion1 hr ago
5
Namma metro1 hr ago