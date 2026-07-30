हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಕರ್ಮ- ಕಾಲಚಕ್ರ ಎಂದರೇನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 30, 2026, 11:30 AM
|
Updated: Jul 30, 2026, 11:30 AM
join
share
ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಲಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು?
Recommended Videos
02:34
ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
07:10
89 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
01:32
ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು..?
03:08
ಗ್ರಹಗಣಿತ ಯಾವುದು.. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
04:54
ವರ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
05:06
ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ, ಮೂವರು ಅರೆಸ್ಟ್
03:08
ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ?
01:32
ಗ್ರಹ ಗಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
03:51
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
01:59
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕಸರತ್ತು
03:38
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್: GBA ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು
01:02
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ: ʼಕನ್ನಡಿಗʼ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಟಿಕರ್ ತೆಗೆಸಿದ BMTC ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
Trending
News
Photos
Videos
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯಶ್ದೇ ಸದ್ದು!.. Ramayana ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಪಾಕ್ ಜನತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ?
Ramayana Trailer
40 min ago
2
Ajinka Rahane Retirement: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ! ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್
Ajinkya Rahane Retirement
41 min ago
3
Ballari Farmers: ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತೀ ಎಕರೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು; ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆಗ್ರಹ
Ballari
1 hr ago
4
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೊನೆ ಕಸರತ್ತು: 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 29 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ
Karnataka cabinet expansion
1 hr ago
5
Namma Metro: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದುರಂತ; ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ ಈ ವರದಿ!
Namma metro
1 hr ago