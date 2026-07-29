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ಗ್ರಹಗಣಿತ ಯಾವುದು.. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
Published: Jul 29, 2026, 10:10 PM
|
Updated: Jul 29, 2026, 10:10 PM
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ಗ್ರಹಗಣಿತ ಯಾವುದು..? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು..? ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..
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