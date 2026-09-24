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ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದರೆ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 24, 2026, 04:05 PM
|
Updated: Sep 24, 2026, 04:05 PM
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ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು? ಇದರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
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