Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು?

Written ByYashaswini V
Published: Aug 31, 2026, 02:35 PM|Updated: Aug 31, 2026, 02:35 PM
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು?

Recommended Videos

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ
02:12
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
03:33
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಲ್ಲದ ಭಾರತ ಬಯಸುವವನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ
01:47
ನೇಪಾಳ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 675 ಬಲಿ
01:59
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು: ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟುಡೇ
01:13
ಭೀಕರ ಬೈಕ್‌ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮುಧೋಳ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
01:35
ನಾಲ್ವರು ದುರ್ಮರಣ.. ಮೂವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
01:54
ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ
02:40
ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
01:55
ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು!
09:15
ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಬದುಕಬಹುದೇ?
06:46
ದುರ್ವ್ಯಸನ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ
06:40

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ 5 ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ
2
3
4
5