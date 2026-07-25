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ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 25, 2026, 01:50 PM
|
Updated: Jul 25, 2026, 01:50 PM
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ದೇವರು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು? ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಮಾನವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಶಕ್ತಿ ಸೇವೆ.
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