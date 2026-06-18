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ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾವುದು..?
Published: Jun 18, 2026, 04:35 PM
|
Updated: Jun 18, 2026, 04:35 PM
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ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾವುದು..? ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.
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