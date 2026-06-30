Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ

Published: Jun 30, 2026, 09:25 PM|Updated: Jun 30, 2026, 09:26 PM

ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ

Recommended Videos

ನಿವಿನ್‌ ಪೌಲಿ 50 ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಜಯಂ'; ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಜೋಡಿ
03:44
ನಿವಿನ್‌ ಪೌಲಿ 50 ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಜಯಂ'; ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಜೋಡಿ
06:26
'ಬಾಹುವಲಿ' ನೆನೆದು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಭಾವುಕ
06:50
ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್
06:42
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
02:03
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
01:56
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
02:00
ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ..?
04:09
ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
03:24
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
07:59
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ: Zee ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್
07:59
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನನ್ನ ಗುರಿ: Zee ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್
05:09

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Income Tax Refund Status : ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
Income Tax refund36 min ago
2
Shivamogga Rain News42 min ago
3
Tirumala Tirupati Devasthanams51 min ago
4
Mangaluru News1 hr ago
5
Viral Video1 hr ago