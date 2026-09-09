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ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಭರ್ತಿ!
Published: Sep 09, 2026, 02:55 PM
|
Updated: Sep 09, 2026, 02:57 PM
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ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಭರ್ತಿ!
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