/ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 16, 2026, 02:05 PM|Updated: Jul 16, 2026, 02:05 PM
ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ? ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.

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