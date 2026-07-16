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ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 16, 2026, 02:05 PM
|
Updated: Jul 16, 2026, 02:05 PM
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ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ? ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
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