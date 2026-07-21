Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?

Written ByYashaswini V
Published: Jul 21, 2026, 10:40 AM|Updated: Jul 21, 2026, 10:40 AM
ಅರುಂಧತಿ ಧೃವ ನಕ್ಷತ್ರ... ಅರುಂಧತಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ.

Recommended Videos

ಸೋಮವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಏನು?
05:59
ಭಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ?
06:58
ಯಾವ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ?
05:06
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಹೇಶ್‌ ಕಿಡಿ
01:26
DLF ಟೆಂಡರ್‌ ನೀಡಲು ಎಷ್ಟು ಕಿಕ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಪಡೆದ್ರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ?
02:19
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
04:35
ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ : 720ಕ್ಕೆ 667 ಅಂಕ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದರ್ಶನ್‌ ಸಾಧನೆ
02:27
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ
04:45
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
01:16
ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ
01:13
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರೋ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಕೇಸ್
02:25
ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಲ್ಲೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
02:18

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬರದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆ; ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಜಲಾವೃತ
Yadgir Rain36 min ago
2
Yadgir Rain37 min ago
3
Haveri Scam49 min ago
4
Kannada News Live1 hr ago
5
Namma metro1 hr ago