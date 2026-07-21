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ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 21, 2026, 10:40 AM
|
Updated: Jul 21, 2026, 10:40 AM
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ಅರುಂಧತಿ ಧೃವ ನಕ್ಷತ್ರ... ಅರುಂಧತಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ.
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