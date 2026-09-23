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ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು..!?
Published: Sep 23, 2026, 10:45 PM
|
Updated: Sep 23, 2026, 10:45 PM
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ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು..!? ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..
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