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Published: Sep 23, 2026, 10:45 PM|Updated: Sep 23, 2026, 10:45 PM
ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು..!? ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

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