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Published: Jul 16, 2026, 10:40 PM|Updated: Jul 16, 2026, 10:40 PM
ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

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