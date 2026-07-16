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ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು...?
Published: Jul 16, 2026, 10:40 PM
|
Updated: Jul 16, 2026, 10:40 PM
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ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..
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