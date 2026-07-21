/ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 21, 2026, 10:45 AM|Updated: Jul 21, 2026, 10:45 AM
ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಂಗಳವಾರ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವುದರ ಫಲಾಫಲ ಏನಿದೆ.

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