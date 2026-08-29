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ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 29, 2026, 01:20 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 01:20 PM
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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಲಿದ್ದು ಇಂದಿನ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
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