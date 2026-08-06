Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಗುರುವಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

Written ByYashaswini V
Published: Aug 06, 2026, 12:00 PM|Updated: Aug 06, 2026, 12:00 PM
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಗುರುವಾರದಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

Recommended Videos

ಅದೃಷ್ಟದ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಯಾವುದು?
03:11
ಗುರುವಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
04:39
ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ : ಇಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
01:22
ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧನ ಶಮನಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಆಗಮನ
01:18
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ
01:45
ಮೇವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರೈತ
01:57
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಉಜನಿ ಹಾಗೂ ವೀರ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿ
01:15
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣ: CBI ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
01:45
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
05:57
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಾಗರದ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
01:43
ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಮಾಹಿತಿ
04:03
ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು
05:14

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ KRS ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ?
2
3
4
5