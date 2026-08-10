/ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 10, 2026, 01:20 PM|Updated: Aug 10, 2026, 01:20 PM
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಇಂದು ದ್ವಾದಶಿ/ತ್ರಯೋದಶಿ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರದೋಷ ತಿಥಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

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