/ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 21, 2026, 03:50 PM|Updated: Aug 21, 2026, 03:50 PM
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

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