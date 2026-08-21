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ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 21, 2026, 03:50 PM
|
Updated: Aug 21, 2026, 03:50 PM
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ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
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