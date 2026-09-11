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  • /ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ?

Written ByBhimappa
Published: Sep 11, 2026, 03:40 PM|Updated: Sep 11, 2026, 03:40 PM
ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 106.12 ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1,704

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