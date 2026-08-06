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ಅದೃಷ್ಟದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು?
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 06, 2026, 12:05 PM
|
Updated: Aug 06, 2026, 12:05 PM
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ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು? ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಾರದು?
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