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ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು!
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 25, 2026, 01:15 PM
|
Updated: Sep 25, 2026, 01:15 PM
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ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
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