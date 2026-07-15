/ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 15, 2026, 12:25 PM|Updated: Jul 15, 2026, 12:25 PM
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ?

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