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ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 15, 2026, 12:25 PM
|
Updated: Jul 15, 2026, 12:25 PM
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ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ?
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