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ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 09, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:10 PM IST

ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ

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