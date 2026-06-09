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ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
Written By
Puttaraj K Alur
Published: Jun 09, 2026, 05:05 PM IST
|
Updated: Jun 09, 2026, 05:10 PM IST
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ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
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