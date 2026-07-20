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ಭಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 20, 2026, 11:55 AM
|
Updated: Jul 20, 2026, 11:55 AM
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ಭಯ ನಿವಾರಣೆ, ಅಪಘಾತ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ?
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