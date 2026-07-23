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ಜಾತಕದ ಅನುಸಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 23, 2026, 12:10 PM
|
Updated: Jul 23, 2026, 12:10 PM
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ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
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